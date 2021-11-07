В РФ за сутки умерли 1179 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 1179 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 246 814, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки подтверждены 1179 смертей... За весь период по России умерли 246 814 человек», — говорится в сообщении.
При этом в России за минувшие сутки выявили 39 165 случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания за время распространения инфекции превысило 8,7 млн.
До этого четыре дня подряд суточное число заболевших превышало 40 тыс., накануне, 6 октября, штаб отчитался о 41,3 тыс. инфицированных, что стало рекордом с начала пандемии.
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