В РФ за сутки умерли 1179 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 1179 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 246 814, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки подтверждены 1179 смертей... За весь период по России умерли 246 814 человек», — говорится в сообщении.

При этом в России за минувшие сутки выявили 39 165 случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания за время распространения инфекции превысило 8,7 млн.

До этого четыре дня подряд суточное число заболевших превышало 40 тыс., накануне, 6 октября, штаб отчитался о 41,3 тыс. инфицированных, что стало рекордом с начала пандемии.