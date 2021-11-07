Завтра в Украине еще будет относительно тепло, местами дожди

В ближайшие сутки, 8 ноября, в большинстве областей Украины сохранится относительно тёплая и влажная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных и северных, днём в центральных областях местами ожидается небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 7-12°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём 0-5° тепла; в южной части ночью 4-9° тепла, днём 12-17°.

В Киеве ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без осадков; температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за всё время метеорологических наблюдений в Киеве 8 ноября самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке +19,6 градусов в 1927 году, а самая низкая ночью на отметке −13,9 градусов в 1888 году.

Во вторник, 9 ноября, в Украине без осадков, лишь в южной части, ночью и в восточных областях дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днём в западных и северных областях 0-5° тепла, на остальной территории 4-9°.

В Киеве — без осадков; температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём 2-4°.