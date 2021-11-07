Договорится об очередном саммите в «нормандском формате» пока не удается

Дальнейшая работа России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» для урегулирования конфликта на Донбассе пока остается под большим вопросом, так как стороны не могут договориться об очередном саммите. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Сам „нормандский формат“, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться о следующем саммите в „нормандском формате“ на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя — 9 декабря 2019 года в Париже.