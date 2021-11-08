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В Украине за сутки зафиксировано 13 068 новых случаев СOVID-19

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В Украине за сутки зафиксировано 13 068 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 200 человек, 473 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 6 ноября в Украине: зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 790, медработников — 145); 85 083 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы — 33 480 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 532 человека; летальных случаев — 473; выздоровело — 8 200 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 7 ноября зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 088 501 человек; выздоровело — 2 520 956 человек; летальных случаев — 72 557.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу — 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 344 335 прививок.

коронавирус
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