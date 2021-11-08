Польша привела войска на границе с Беларусью в боевую готовность

Войска территориальной обороны Польши переведены в повышенную готовность из-за ухудшения ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом написал в Твиттере министр национальной обороны РП Мариуш Блащак.

«На границе выполняют задания уже более 12 тыс. солдат. Мы подняли уровень готовности территориалов. Совместно со службами МВД мы готовы к обороне польской границы», — написал Блащак.

Представитель войск территориальной обороны Польши Марек Петшак сообщил в Твиттере, что с 10:30 (по местному времени) в понедельник 100% личного состава 1, 2 и 4-й бригады войск теробороны Польши, которые дислоцируются вблизи границы с Беларусью, переводятся в повышенную готовность с возможностью к действиям в течение 6 часов.

«Военнослужащие, проверьте снаряжение, средства связи, сообщите работодателям и близким», — говорится в сообщении войск теробороны.

СМИ сообщают о том, что на белорусско-польскую границу прибыла большая группа мигрантов в количестве до тысячи человек, которые, вероятно, попытаются силой пересечь границу Польши.

Мигранты скопились перед заграждением из колючей проволоки возле пункта пропуска Брузги-Кузница. С другой стороны границы находятся польские полицейские и военнослужащие.

В связи с этим в Варшаве в понедельник собирается кризисный штаб под председательством главы правительства Матеуша Моравецкого.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа. Варшава обвиняет Минск в специально созданном миграционном давлении в рамках враждебных гибридных действий против Польши и ЕС.