В Кремле заявили о готовности к переговорам в «нормандском формате»

Россия готова к переговорам в «нормандском формате» на уровне министров и лидеров стран, но для их продолжения необходимо заранее подготовить совместный документ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил Путин Меркель и Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания» — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Пресс-секретарь добавил, что с таким документом у зарубежных коллег «пока проблема».

В конце октября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона передала Франции, Германии и Украине предложения по содержанию возможной встречи в «нормандском формате».

Тогда же министр утверждал, что коллеги по «нормандской четверке» не передали российской стороне «свое видение ожидаемых результатов».

Последняя встреча в «нормандском формате» на высшем уровне, в которой участвовали Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и Ангела Меркель, прошла в конце 2019 года в Париже.