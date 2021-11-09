В Кремле заявили о готовности к переговорам в «нормандском формате»

Россия готова к переговорам в «нормандском формате» на уровне министров и лидеров стран, но для их продолжения необходимо заранее подготовить совместный документ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил Путин Меркель и Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания» — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.
Пресс-секретарь добавил, что с таким документом у зарубежных коллег «пока проблема».
В конце октября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона передала Франции, Германии и Украине предложения по содержанию возможной встречи в «нормандском формате».
Тогда же министр утверждал, что коллеги по «нормандской четверке» не передали российской стороне «свое видение ожидаемых результатов».
Последняя встреча в «нормандском формате» на высшем уровне, в которой участвовали Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и Ангела Меркель, прошла в конце 2019 года в Париже.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016