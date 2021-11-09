Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью, сообщает Delfi. Теперь решение должен утвердить сейм страны.

Чрезвычайное положение предложили ввести с полуночи 10 ноября на месяц. Оно будет действовать в полосе 5 км на всем протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации мигрантов и содержания беженцев и в 200 метрах вокруг них.

На территориях, где объявлено чрезвычайное положение, будут действовать ограничения связи для иностранцев, а также ограничения на въезд и выезд, запрещены собрания и митинги.

Напомним, в последние месяцы Литва переживает наплыв нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Власти балтийской страны считают, что речь идет о сознательной гибридной атаке на ЕС со стороны режима президента Лукашенко.