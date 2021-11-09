В РФ впервые с начала пандемии от COVID умерли более 1200 человек

За прошедшие сутки в России от COVID умерли 1211 человек, сообщил местный оперативный штаб.

Это абсолютный максимум с начала пандемии коронавирусной инфекции. Предыдущий максимум количества смертей был установлен 5 ноября, тогда от COVID умерли 1192 человека.

Всего за сутки в РФ зарегистрировали 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах.