СМИ: Приватизация и выход на азиатские рынки избавит ОГХК от коррупции

Зависимость ОГХК от «Крымского Титана» Д.Фирташа и российской «ВСМПО-Ависма» в качестве основных потребителей украинского титаносодержащего минерального сырья, является искусственной и сильно преувеличенной. Об этом пишет в своей редакционной статье издание «Минпром» .

По словам журналистов, в Украине достаточно много людей, которые заинтересованы в дальнейшем поддержании иллюзии, будто бы «Крымский Титан» и российская «ВСМПО-Ависма» являются незаменимыми партнерами для ОГХК. Возможно, нечто подобное обсуждается на встречах с главным переговорщиком Group DF - Дмитрием Торнером во время его посещений Офиса Президента. Однако, такой безальтернативности давно уже не существует, что доказано успешными сделками и поставками ильменита на рынки Китая, Японии, Индии, Западной Европы и США, где находятся самые крупные мощности по его переработке в титановый пигмент, титановый шлак и синтетический рутил.

Китайские потребители титанового концентрата скорее вопреки, чем благодаря стараниям украинских чиновников уже сегодня официально признаны вторым по значимости географическим направлением отгрузок ОГХК. И если бы не противодействие освоению рынков Китая, Японии и США со стороны представителей отечественных правоохранительных органов, то эта статистика была бы еще более убедительной – отмечает издание.

За прошедшие годы у властей хватило воли разобраться с российскими агентами, пророссийскими пропагандистами и политиками, но при этом почему-то не было доведено до конца ни одно расследование отгрузок ильменита в обход санкций такими структурами как ITS (International Trade & Sourcing), Defessa Trans F.Z.E.,

«Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH», Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» и др.

Отмечается также, что украинских силовиков почему-то не заинтересовали теневые поставки сырья Междуреченского ГОКа «Крымскому титану» через порт Роттердама, а также регулярные поставки концентратов производства Демуринского ГОКа (принадлежит российскому миллиардеру М.Шелкову) все той же «ВСМПО-Ависма» (где М.Шелков является членом совета директоров) . В обоих случаях поставки осуществлялись через скандально известную австрийскую контору «Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH», зарегистрированную на жену экс-топ-менеджера ОГХК Ю.Перцева.

На фоне подобной бездеятельности, необоснованные срывы представителями СБУ и ГБР отправок ильменита в Китай, Японию и США вызывают чем дальше, тем больше коррупционных подозрений и всевозможных вопросов.

По мнению авторов статьи, необходимо завершить уже начатые расследования в отношении экс-ТОП-менеджеров госкомпании Журило-Перцева, объявить мораторий на вмешательство правоохранителей в деятельность ОГХК, а также провести прозрачную приватизацию предприятия, которая разрушит многолетние коррупционные сети и позволит новым собственникам проводить самостоятельную экспортную политику.