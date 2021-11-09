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Королевская: Власть должна прекратить политический накал и дать свободу Медведчуку

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Королевская: Власть должна прекратить политический накал и дать свободу Медведчуку

Вместо того чтобы готовиться к отопительному сезону и сделать все для предотвращения энергетического кризиса, украинская власть тратила время на незаконное уголовное преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который, кстати, неоднократно предлагал реальные пути выхода из этого кризиса и не только. Об этом заявила народный депутат Украины от ОПЗЖ Наталья Королевская в эфире ток-шоу «19» на телеканале UkrLive.

Королевская подчеркнула, что именно Медведчук договорился с РФ о прямых поставках газа, что однозначно было бы выгодно Украине в сложившейся ситуации.

«Где сегодня есть газ — газ есть у наших соседей. Виктор Медведчук это предложил сделать. Он это подтвердил готовностью и с российской стороны... Что предлагала наша команда. Виктор Медведчук поехал в Россию, это вы все видели — это происходило в прямом эфире, где четко и понятно договорились о возможности прямых контрактов с РФ за 185 долларов. Чтобы контракты были прямые, прозрачные, без всяких посредников», — сказала народный депутат Украины.

Кроме того, она напомнила, что председатель Политсовета ОПЗЖ первым договорился о возможности производить в Украине свою вакцину, но это предложение также было отвергнуто властью.

«Больше года назад Виктор Медведчук предложил построить у нас в стране нормальное производство вакцин. Взять технологию „Спутника V“, применить ее в Украине, и дать свободу выбора. Кто-то доверяет китайской вакцине, кто-то корейской, французской, немецкой, американской, кто-то русской доверяет. Нужно защитить право человека выжить в этой ситуации, а не презирать все то, что сегодня работает и помогает людям, но произведено не в тех странах, с которыми хочет дружить власть», — считает Королевская.

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По мнению парламентария, сейчас еще не поздно направить все силы на выход Украины из кризиса. Для этого надо изменить политику государства и отношение власти к таким профессиональным политикам, как Виктор Медведчук.

«Есть момент одуматься, прекратить политический накал. Они (представители действующей власти. — Ред.) все время, которое должны были потратить на подготовку к отопительному сезону, потратили на политическое преследование Виктора Медведчука. За то, что он предлагал реальные пути выхода из кризиса. Еще есть частица надежды прекратить репрессии и дать свободу Виктору Медведчуку», — констатировала Наталья Королевская.

Виктор Медведчук, Наталья Королевская
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