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Пока Украина страдает от энергетического кризиса, Молдова уже напрямую договорилась с «Газпромом», – «Новый Век»

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Пока Украина страдает от энергетического кризиса, Молдова уже напрямую договорилась с «Газпромом», – «Новый Век»

Нынешний энергетический кризис, который переживает Украина из-за нехватки газа, угля и электроэнергии, невозможно решить без участия РФ. Об этом сообщил влиятельный Telegram-канал «Новый Век».

«Украина не может найти выхода из энергетического кризиса, вызванного дефицитом природного газа и угля. Этот энергетический кризис невозможно полноценно решить без России», — говорится на Telegram-канале.

В то же время, как объясняется в публикации «Нового Века», среди представителей украинской элиты только глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук может договориться с Россией о поставках газа.

«А договориться с Россией среди представителей высшего эшелона украинской политики способен только Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“)», — подчеркивается в материале.

Также аргументируется то, что только Виктор Медведчук имеет возможности, чтобы решить проблему на уровне руководства РФ.

«Только у Медведчука есть возможность решить проблему на высшем уровне — напрямую с российским президентом Владимиром Путиным. Но с подачи киевской власти оппозиционер будет находиться под домашним арестом до начала декабря», — напоминают на Telegram-канале.

Между тем, медиаресурс информирует о том, что, учитывая приближение зимы, действующая власть до сих пор так и не предложила решения данной проблемы, а Украина обеспечена газом только на 50%.

«На сегодняшний день, по информации с официального сайта компании „Укртрангсгаз“, в подземных хранилищах (ПХГ) есть 17,9 миллиарда кубометров газа. Из них только 4,5 миллиарда — это газ для коммунальщиков и населения, при общей потребности на зиму в 9,0 миллиарда. То есть, Украина на отопительный сезон обеспечена газом только на 50 %», — констатируется в публикации.

Показательным примером для Украины может послужить Молдова, которая уже разрешила энергетический кризис, договорившись с «Газпромом» о прямых поставках газа, заключив новый выгодный договор, причем сразу на 5 лет, информирует «Новый Век».

«Я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между „Молдовагазом“ и „Газпромом“, — так прокомментировала ситуацию президент Молдавии Майя Санду», — приводится цитата на Telegram-канале.

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В опубликованном материале подчеркивается, что отныне цена на газ для Молдовы будет значительно ниже, чем на биржах ЕС, о чем следует серьезно задуматься украинской власти.

«С 1 ноября заявлена цена 450 долларов за тысячу кубометров. В то же время, источники в „Газпроме“ прогнозируют, что в следующем году цена будет в коридоре 500–600 долларов / тысяча кубометров. В любом случае, на фоне цифры 1900 долларов за тысячу кубов на европейской бирже ICE, новая цена для Молдавии может считаться победой», — резюмирует влиятельный Telegram-канал «Новый Век».

газ, Молдова, Виктор Медведчук
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