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СМИ узнали сроки следующей встречи Путина и Байдена

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СМИ узнали сроки следующей встречи Путина и Байдена

Очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале следующего года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, до конца года президенты могут провести переговоры в онлайн-формате. Издание при этом отмечает, что график контактов Путина и Байдена — предварительный, и детали до конца не согласованы.

Первая встреча Байдена и Путина состоялась 16 июня в Женеве. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление, касающееся контроля над стратегическими вооружениями. Кроме того, они договорились вернуть российского и американского послов в Вашингтон и Москву.

Путин и Байден давали пресс-конференции по отдельности. Российский президент назвал встречу с американским коллегой «конкретной» и «предметной», и подчеркнул, что они настроены на поиск решения «завалов» в отношениях их стран.

Байден в свою очередь описал атмосферу на переговорах как «хорошую и позитивную». На вопрос, удалось ли им о чем-то договориться, президент США отметил, что это станет ясно через полгода.

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Как пишет газета, во время следующей встречи лидерам предстоит обсудить реализацию договоренностей, достигнутых в Женеве. Так, был успешно запущен межведомственный диалог по стратегической стабильности, кроме того, идут консультации по кибербезопасности.

При этом все еще буксует вопрос обмена заключенными, а также ухудшается ситуация с давлением России и США друг на друга в рамках работы дипломатических миссий.

Владимир Путин, Джо Байден
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