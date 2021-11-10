В ВОЗ рассказали, когда завершится пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), возможно, объявит об окончании пандемии нового коронавируса, когда не будет перегружена система здравоохранения. Об этом во вторник заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia.
«Мы должны научиться жить с вирусом, — отметил он. — Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию».
По его словам, согласно «довольно надежным оценкам», к февралю будущего года в Европейском регионе из-за ковида могут умереть еще полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не изменится. «Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась», — уточнил он.
«Пару месяцев назад главной проблемой было наличие вакцин, теперь же проблема — скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости», — отметил Клюге, добавив, что собирается «создать рабочую группу в Европе», связанную с вопросами вакцинации.
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