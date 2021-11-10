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В Украине за сутки снова более 800 умерших от СOVID-19

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В Украине за сутки снова более 800 умерших от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 23 283 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 16 277 человек, 816 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 09 ноября в Украине: зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 539, медработников — 529); 267 401 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы — 116 738 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 5 696 человек; летальных исходов — 816; поправилось — 16 277 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 130 772 человека; выздоровело — 2 553 842 человека; летальных случаев — 74 206.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу — 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 852 176 прививок.

коронавирус
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