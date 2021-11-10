Войти
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты
позиция
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
решение
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украину идут ночные морозы

208
В Украину идут ночные морозы

В Украине 10 ноября прогнозируется днем 3-8° тепла, сохранится сухая погода.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с. В столице температура ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла, на Киевщине ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.

Синоптики 11-12 ноября в Украине осадки не прогнозируют. Ветер южный, юго-западный, 12 ноября в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 11 ноября ночью 1-6° мороза, в восточной части 5-10° мороза (на Одесчине и Крыму местами 0-2° тепла), 12 ноября от 2° тепла до 3° мороза (в восточных областях 0-5° мороза, на Одесчине местами 0-5° тепла); днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 12° тепла.

В столичном регионе 11-12 ноября без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11 ноября 1-6° мороза, 12 ноября от 2° тепла до 3° мороза; днем 4-9° тепла.

Читайте также: Илон Маск за два дня стал беднее на $50 миллиардов

Согласно прогнозу, в Украине на выходные осадки не ожидаются, лишь днем 14 ноября в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на побережье Черного моря 4-8° тепла; днем 3-9° тепла, на юге страны 10-13°.

В Киевской области 13-14 ноября без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 ноября 2021
Вторник, 9 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016