В Украину идут ночные морозы

В Украине 10 ноября прогнозируется днем 3-8° тепла, сохранится сухая погода.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с. В столице температура ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла, на Киевщине ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.

Синоптики 11-12 ноября в Украине осадки не прогнозируют. Ветер южный, юго-западный, 12 ноября в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 11 ноября ночью 1-6° мороза, в восточной части 5-10° мороза (на Одесчине и Крыму местами 0-2° тепла), 12 ноября от 2° тепла до 3° мороза (в восточных областях 0-5° мороза, на Одесчине местами 0-5° тепла); днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 12° тепла.

В столичном регионе 11-12 ноября без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11 ноября 1-6° мороза, 12 ноября от 2° тепла до 3° мороза; днем 4-9° тепла.

Согласно прогнозу, в Украине на выходные осадки не ожидаются, лишь днем 14 ноября в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на побережье Черного моря 4-8° тепла; днем 3-9° тепла, на юге страны 10-13°.

В Киевской области 13-14 ноября без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.