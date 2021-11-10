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Цена на газ в Европе уже ниже $800

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Цена на газ в Европе уже ниже $800

Цена на газ в Европе на открытии торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м на ожидании роста поставок топлива из России, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $791,6 за 1 тыс. куб. м — или €66 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

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Ранее утром прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа выросла почти на четверть по сравнению с показателями накануне. Кроме того, «Газпром» подал на среду, 10 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки.

газ
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