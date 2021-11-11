В Украине почти 25 тысяч новых случаев COVID

В Украине за минувшие сутки подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 4778 человек; летальных исходов — 652; выздоровели — 18 896 человек.

Больше всего случаев за сутки подтвердили в Киеве (2002), Днепропетровской области (1999), Ивано-Франковской области (1454), Одесской области (1469), Харьковской области (1550), Полтавской области (1327).

За все время пандемии в Украине заболели — 3 155 519 человек; выздоровели — 2 572 738 человек; летальных исходов — 74 857.