В Украине почти 25 тысяч новых случаев COVID

В Украине за минувшие сутки подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 4778 человек; летальных исходов — 652; выздоровели — 18 896 человек.
Больше всего случаев за сутки подтвердили в Киеве (2002), Днепропетровской области (1999), Ивано-Франковской области (1454), Одесской области (1469), Харьковской области (1550), Полтавской области (1327).
За все время пандемии в Украине заболели — 3 155 519 человек; выздоровели — 2 572 738 человек; летальных исходов — 74 857.
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