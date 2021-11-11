В Украине в ближайшие дни будет сухо и холодно

В четверг, 11 ноября, в Украине сохранится сухая погода с ночными морозами.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«11 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.
Температура ночью будет 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесчины 10-13°; в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.
В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью в столице 1-3° мороза, днем 5-7° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.
В следующие два дня, 12-13 ноября, в Украине прогнозируется сухая и холодная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны — до 12°.
В столичном регионе 12-13 ноября без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.
В течение 14-15 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, без существенных осадков, лишь в восточной части 15 ноября небольшой снег. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (днем 14 ноября 2-8° тепла).
В Киеве 14-15 ноября — без существенных осадков. Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (днем 14 ноября 2-7° тепла).
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