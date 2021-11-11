Войти
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова
позиция
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине в ближайшие дни будет сухо и холодно

334
В Украине в ближайшие дни будет сухо и холодно

В четверг, 11 ноября, в Украине сохранится сухая погода с ночными морозами.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«11 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью будет 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесчины 10-13°; в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью в столице 1-3° мороза, днем 5-7° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В следующие два дня, 12-13 ноября, в Украине прогнозируется сухая и холодная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны — до 12°.

В столичном регионе 12-13 ноября без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

Читайте также: В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте

В течение 14-15 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, без существенных осадков, лишь в восточной части 15 ноября небольшой снег. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (днем 14 ноября 2-8° тепла).

В Киеве 14-15 ноября — без существенных осадков. Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (днем 14 ноября 2-7° тепла).

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 ноября 2021
Среда, 10 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016