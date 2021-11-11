Цена на газ в ЕС выросла за полтора года в 13 раз

Цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
Еврокомиссия ожидает снижение цены на газ в ЕС к весне 2022 года до €50 за мегаватт/час. В качестве причин энергокризиса в документе указывается на «комплекс объективных факторов».
«В Европе цены на газ выросли более чем на других региональных рынках (например, в США), в связи с сокращением запасов после холодной зимы, ограниченными поставками из России, а также из-за исключительно низкого уровня ветряной и гидрогенерации. Поставки сжиженного природного газа также были очень ограничены в связи с ростом спроса в Азии», — отмечается в документе.
«Наконец, рост цен на квоты на углеродные выбросы также сыграли свою роль в повышении цен на газ», — подчеркивается в осеннем прогнозе Еврокомиссии.
Еврокомиссия также повысила прогноз цены на нефть марки Brent до $78,9 за баррель в 2022 году, в весеннем прогнозе этот показатель составлял $61,6.
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