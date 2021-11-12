В Украине за сутки от СOVID-19 умерли еще 750 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«За сутки 11 ноября в Украине: зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 616, медработников — 468); 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы — 137 789 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 4 318 человек; летальных случаев — 750; выздоровело — 21 941 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 179 577 человек; выздоровело — 2 594 679 человек; летальных случаев — 75 607.
С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу — 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.
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