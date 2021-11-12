Уровень госпитализаций превышен в Киеве и 20 областях

На 12 ноября в красной зоне эпидопасности находятся столица и 17 областей.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 12 ноября в красную зону эпидемической опасности отнесен Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.
В желтой зоне эпидопасности Закарпатской и Кировоградской области. Остальные регионы находятся в оранжевой зоне.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 790 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень заболеваемости — 646 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской — 1 254, Одесской — 1 005, Николаевской — 1 055, Хмельницкой областях — 1057.
На 11 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 84 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень госпитализаций составляет 94,7 на 100 тысяч населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 20 регионах.
По состоянию на 11 ноября загруженность коек с кислородом по стране, определенная на уровне 65%, составляет 65,7%. В Киеве — 74,6%. Этот показатель также превышен в десяти регионах.
Напомним, в Украине за прошлые сутки, 11 ноября, зафиксировали 24 058 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемией заболело — 3 179 577 человек; выздоровели — 2 594 679 человек; летальных исходов — 75 607.
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