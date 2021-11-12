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СБУ не пустила в украинское воздушное пространство самолет с нардепом

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СБУ не пустила в украинское воздушное пространство самолет с нардепом

Служба безопасности Украины и «Украэрорух» заблокировали попытку использования воздушного пространства страны бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Это тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене», — сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов: Т7BRG перерегистрирован на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября воздушное судно пыталось пересечь воздушное пространство Украины, направляясь в РФ из одной из страны Европейского Союза. СБУ совместно с «Украэрорухом» и Госавиаслужбой Украины запретило транзит бизнес-джета.

В сообщении не указывается фамилия нардепа, которому принадлежит самолет, однако предположительно речь идет о народном депутате Тарасе Козаке (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

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Как сообщалось, санкции на пять самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва, были наложены решением СНБО 19 февраля 2021 года. Среди них был самолет Виктора Медведчука, который, по словам секретаряля СНБО Алексея Данилова, «с первого дня введенных в отношении него санкций находится в аэропорту „Жуляны“, откуда ни одного раза не вылетал». Ещё четыре самолета находились за пределами Украины.

Позже самолеты были перерегистрированы на американские компании и один — на оффшорную компанию. 10 ноября СНБО повторно наложил на них санкции.

СБУ, Тарас Козак
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