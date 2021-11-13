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В Украине за сутки 695 умерших от СOVID-19

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В Украине за сутки 695 умерших от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 23 572 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Более 12 миллионов человек получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19! За сутки 12 ноября в Украине: зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 622, медработников — 436); 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы — 164 127 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 4 564 человека; летальных исходов — 695; поправилось — 25 415 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 203 149 человек; выздоровело — 2 620 094 человека; летальных случаев — 76 302.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу — 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 708 263 прививки.

коронавирус
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