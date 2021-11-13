Путин снова заявил, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе

Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся», — заявил российский лидер, отвечая на вопросы журналиста телеканала «Россия-1».
Использование Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» нарушает минские соглашения, заявил также Путин.
«Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует, ...Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали», — сказал Путин, отметив, что «официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше».
Публикации о том, что Россия готовит военное вторжение в Украину, являются алармистскими, сказал президент РФ. «Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали», — отметил глава РФ, отвечая на просьбу прокомментировать такие публикации СМИ.
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