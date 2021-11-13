Лойфман о процессе против Медведчука: Мы наблюдаем нарушения закона на каждом этапе процедуры

Защита председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука наблюдает грубейшие нарушения стороны обвинения на каждом этапе процесса против лидера украинской оппозиции. Об этом во время пресс-конференции заявил ​​адвокат Дмитрий Лойфман.

«Таких нарушений просто невероятнее количество. Это происходит потому, что преступления не существует. Когда есть преступление, таких нарушений уже нет, все делается, правоохранительные органы работают, а когда преступлений не существует и перед правоохранителями стоит задача сделать вид, изобрести уголовное дело, то это все делается вот так. Конечно, закон не предусматривает способом фальсификации дела. А если не предусматривает, конечно, на каждом этапе процедуры мы наблюдаем грубейшие нарушения», — подчеркнул адвокат.

При этом Лойфман детально рассказал, с какими нарушениями столкнулись адвокаты оппозиционного политика.

«Если взять эту же ситуацию с этим браслетом. У нас есть на данный момент два решения суда, в котором прокурорам отказано в том, чтобы обязать Виктора Владимировича носить этот браслет. Двумя решениями суда, суд уже установил факт того, что это ненужная процедура и она не есть необходима в этом деле. Сейчас нам вручено ходатайство о продление уже избранной меры пресечения. В рамках этого судебного заседания, если придерживаться процедуры, прописанной законом, суд может принять только решение либо продлить то, что уже избранно, или отказать в продлении, и на какой срок, если продлить. Прокуроры в свою очередь, опять свое ходатайство пыхают, этот браслет, дважды уже отказанный. Таким образом заставляют суд взять на себя преступление, фактически... Что касается сбора доказательств. Сбора доказательств тоже имеется определенная процедура, которая четко прописана в законодательстве Украины. Как эти доказательства должны собираться, фиксироваться и предоставляться в дальнейшем в суде. Если взять пленки, которые являются основоположным камнем всех этих уголовных дел. По сути, это не пленки, это диски. Это даже не оригинал, оригинал никто в глаза не видел. Если предположить, что СБУ действительно проводила эти мероприятия в установленном законном порядке, на основании санкций апелляционных судов, и эти диски получены законным образом, то каким образом можно пояснить, что эти все диски датированные 2021 годом. Как в 2021 году, могут быть записи, которые были сделаны в 2014 году. Можно вопрос, значит это копия. А где оригинал? А оригинала нет...» — рассказал Лойфман.

Напомним, ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления — противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» будут продолжать защищать интересы украинского народа.

«Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия», — подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.