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Первым тему создания свободной экономической зоны на Донбассе поднял Медведчук, потому что это выгодно для Украины, – Якубин

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Первым тему создания свободной экономической зоны на Донбассе поднял Медведчук, потому что это выгодно для Украины, – Якубин

О создании свободной экономической зоны на Донбассе давно говорил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, потом эту тему поднял Президент Владимир Зеленский в своих «пяти вопросах». На сегодня это очень актуальный вопрос для Украины, так как возвращение Донбасса может решить наши энергетические проблемы. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт подчеркнул, что Украина может и должна воспользоваться углем, который есть на Донбассе.

«У нас в стране есть уголь. До введения ограничений, связанных с торговлей с неподконтрольными территориями, мы могли оттуда получать уголь. Возможно, Украине нужно более активно возвращаться на Донбасс? Это выгодно нам, ведь это решает наши энергетические проблемы. До блокады Донбасса мы получали и антрацит, и другие виды угля, которые нужны нашим теплогенерациям. И экономически Донбасс, даже неподконтрольная часть, была в привязке к Украине. Потом была введена блокада, которая разрушила эту экономическую привязку. Мы от этого не выиграли», — отметил Якубин.

Политолог напомнил, что тему свободной экономической зоны на Донбассе поднимал еще Виктор Медведчук, после чего в прошлом году ее подхватил Владимир Зеленский.

«В прошлом году начала обсуждаться идея о свободной экономической зоне на Донбассе, это было в „5 вопросах“ Президента Украины. Раньше об этом и Виктор Медведчук говорил. Надо экономически думать, если мы хотим всерьез говорить о решении энергетических проблем, в том числе в контексте обеспечения угля, говорить о возвращении Донбасса. Даже европейские страны в условиях энергетического кризиса ни от газа, ни от угля сейчас не готовы отказаться. Почему мы должны отказываться от угля, или, как до этого мы слышали, что планировалось закрытие шахт? А куда будут шахтеров девать?» — задался вопросом Алексей Якубин.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — посетили председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время сегодня приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об «угольной госизмене».

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 114 853 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Виктор Медведчук, Донбасс, СЭЗ
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