Войти
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
дружба народов
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки более 400 смертей от СOVID-19

291
В Украине за сутки более 400 смертей от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 ноября в Украине: зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1069, медработников — 135); 145 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы — 79 484 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 4 881 человек; летальных исходов — 403; поправилось — 11 146 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 217 639 человек; выздоровело — 2 631 240 человек; летальных случаев — 76 705.

Читайте также: Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать «Северный поток 2»

С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу — 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 14 ноября 2021
Суббота, 13 ноября 2021
Пятница, 12 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016