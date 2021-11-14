В Украине за сутки более 400 смертей от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 ноября в Украине: зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1069, медработников — 135); 145 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы — 79 484 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 4 881 человек; летальных исходов — 403; поправилось — 11 146 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 217 639 человек; выздоровело — 2 631 240 человек; летальных случаев — 76 705.

С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу — 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.