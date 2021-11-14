В России за сутки подтвердили 1219 смертей от COVID-19

За сутки в России подтверждены 1219 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 255 386, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 1219 смертей ... За весь период по России умерло 255 386 человек», — говорится в сообщении.

Количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 38,8 тысячи человек.

Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом за семь дней возросло на 275 579, следует из подсчетов СМИ.

При этом за предыдущий аналогичный период было зарегистрировано 281 305 новых случаев. Таким образом, впервые с начала сентября число заболевших за эту неделю оказалось в РФ меньше, чем за предыдущую.

Однако число летальных исходов за эти семь дней вновь оказалось самым высоким за пандемию — 8 572.