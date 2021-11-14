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Чередниченко: Ведущий юрист из Европы Мельмендье поможет при рассмотрении иска Медведчука в ЕСПЧ

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Ведущий европейский юрист Бертран Мельмендье поможет при рассмотрении обращения главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука в Европейский суд по правам человека. Об этом во время пресс-конференции на тему «Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, народного депутата Виктора Медведчука» заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко.

«Украина в свое время присоединилась к европейской конвенции по правам человека, а это значит, что Украина взяла на себя обязательства всемерно подтверждать и защищать европейские ценности и основоположные права граждан и на уровне Конституции Украины, и на уровне уголовно-процессуального кодекса утверждается, что в Украине действует приоритет международного права, международных договоров над национальными нормами. Уголовное и процессуальное законодательство, принцип верховенства права должны в Украине применяться с учетом практики ЕСПЧ», — сказала она.

Юрист отметила: «Человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями в Украине и именно это определяет суть и направленность государства и государственных органов. Это декларация, а что происходит на деле?»

«А на деле мы приведем вам пример уголовных производств в отношении лидера оппозиции Виктора Владимировича Медведчука. Виктору Владимировичу сообщено о подозрении в двух уголовных производствах — это события 2014-2020 годов, и угольное дело — события 2014-2015 годов. С момента сообщения Виктору Владимировичу о подозрении защита получила доступ к материалам досудебного расследования. Мы видим, что несмотря на четкие, строгие иерархичные нормы украинского и международного законодательства правоохранительные органы Украины в отношении Виктора Владимировича действуют вне правового поля. И именно это несоблюдение норм закона и неприятие ими правовых процедур, обуславливают тотальную фальсификацию материалов уголовного дела. Мы отреагировали на это, в том числе и с точки зрения нарушения основоположных прав нашего клиента. Мы подали два обращения в ЕСПЧ. И у нас есть ответ. По одному из обращений открыто производство — дело называется „Медведчук против Украины № 32100/2021“. Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов для первого, объединены с первыми и будут с ним рассматриваться одновременно, ибо нарушения такие же — повторяющиеся: нарушение права на свободу Виктора Владимировича, нарушение права на доступ его к правосудию, преследование по политическим мотивам», — указала адвокат.

По ее словам, «чтобы власть не обвинила нас в предубежденности, и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился г-н Бертран».

«Это ведущий европейский юрист и кому, как не ему, знать о том, как нормы европейского законодательства применяются, соблюдаются. Мы будем рады, если г-н Бертран поможет нам и при последующих обращениях в ЕСПЧ в интересах Виктора Владимировича», — подытожила Чередниченко.

Виктор Медведчук, Бертран Мельмендье
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