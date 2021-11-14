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Зеленский меняет министров, как перчатки, но страна все глубже тонет. Выход – привлекать во власть таких профессионалов, как Медведчук, - эксперт

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Зеленский меняет министров, как перчатки, но страна все глубже тонет. Выход – привлекать во власть таких профессионалов, как Медведчук, - эксперт

Кадровая политика Зеленского отображает весь тот бардак, который царит во власти последние 2,5 года. В то время как стране жизненно необходимы профессионалы на ключевых постах, президент набирает на высокие должности полных профанов по принципу личной лояльности: пускай будут идиоты, лишь бы пресмыкались. У министров нет ни харизмы, ни яркого интеллекта. Депутатов набрали на улице, чтобы они покорно нажимали на кнопки. Все, что главы стратегически важных ведомств способны делать, — лишь озвучивать набившие оскомину лозунги. Не успевает народ мало-мальски запомнить их имена, как Зеленский своих подданных выбрасывает. Вот только катастрофическое падение рейтингов и кризис, в котором оказалась страна, показали, что Зеленский может сменить хоть десять раз Кабмин, но лучше бы он обращался за помощью к таким политикам, как тот же Медведчук, на деле доказавший, что может приносить во много раз больше пользы, чем ручные обезьянки Зеленского.

Об этом пишет политтехнолог Владимир Шамин.

«Посудите сами: за 2,5 года у нас было уже 5 министров экономики, 4 министра здравоохранения, 4 министра образования, 3 главы оборонного ведомства и еще 3 главы Министерства по вопросам реинтеграции. А ведь прошла еще только половина президентского срока», — напомнил он.

«А помните, как еще в начале своего пути на должности президента Зеленский сперва полгода объединял Министерства энергетики и экологии, а потом их еще полгода разъединял? Столько времени человеку понадобилось, чтобы понять, что это — априори «воюющие» ведомства. А пока они там тасовали карты, оказалось, что у нас перед отопительным сезоном не хватает газа, угля и электроэнергии. Ничего, сейчас еще пару раз реорганизуют министерства, уволят и наймут их глав — авось и президентский срок Зеленского закончится.

Все это, конечно, прекрасный отвлекающий фактор от того хаоса, который царит в подконтрольных ведомствам отраслях. Оперативную вакцинацию профукали, организовывать локдаун за полтора года пандемии так и не смогли. Количество заболевших увеличилось в разы, мест в больницах не хватает, обеспечения кислородом нет. Люди на Донбассе продолжают гибнуть зря, коррупция бьет ключом.

Государственная политика — тотально антисоциальная. С учетом стоимости газа скоро народ попросту замерзнет. Зато налоги только продолжают расти. Вместо того чтобы выделять средства на развитие экономики и поддержание украинцев в пандемию, они закапываются в дороги и идут на выплату долгов зарубежным спонсорам.

Очевидно, что лучше от смены министров не становится. Можете ли вы найти 10 отличий в политике правительства Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля? Такое ощущение, что посты министров и при первом, и при втором разыгрывали в лотерею. Все они одинаково «диджеят» и «пилят» бабло.

Может быть, кто-нибудь скажет Зеленскому, что этот его отвлекающий фактор не помогает? Рейтинги гаранта уже практически опустились до 20% и продолжают падать. Не помогло даже политическое преследование Медведчука, которое власть пытается преподнести украинцам как «перемогу». Над чем? Над здравым смыслом?

Люди хотят видеть у руля государства профессионалов. И не нужно снова свою песенку про «отсутствие кадров». Кадры есть, но у Зеленского аллергия на умных людей, поэтому во власти находятся преимущественно идиоты. Медведчук предостерегал Зеленского о надвигающихся проблемах в энергетике, медицине, социалке. За что против оппозиционера были открыты фейковые уголовные дела. Сегодня чиновники из Зе-команды признают: да, Медведчук был прав, тот же газовый меморандум с Россией мог бы спасти украинскую ГТС. Мог бы, но договориться об этом некому. Не будет Россия говорить с Зеленским и его министрами, которые меняются каждые полгода. А привлечь Медведчука и других профессионалов к спасению государства у Зеленского попросту не хватит смелости. А то, что страдает народ, «зеленых» не волнует», — пишет политтехнолог.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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