ЕС собирается провести первые в своей истории военные учения

Евросоюз планирует организовать первые в своей истории военные учения в 2023 году. Об этом сообщила в понедельник испанская газета El Pais со ссылкой на информацию, содержащуюся в концепции сообщества по безопасности, которая получит название Стратегический компас ЕС.
В конфиденциальном документе, к которому получило доступ издание, содержится призыв к повышению военного потенциала ЕС, чтобы иметь необходимые силы для «продвижения своего мировоззрения и защиты своих интересов». «С 2023 года мы будем регулярно организовывать военные учения, в том числе военно-морские», — говорится в документе.
Маневры призваны поспособствовать созданию европейских сил быстрого реагирования, которые к 2025 году могут насчитывать до 5 тыс. военнослужащих. «Мы продолжим проводить регулярные учения для усиления нашей взаимопомощи в случае вооруженной агрессии», — уточняется в документе. Отмечается, что детали инициативы будут изложены на заседаниях глав МИД и Минобороны сообщества.
Ожидается, что первая концепция Евросоюза по безопасности под названием Стратегический компас ЕС должна быть принята весной 2022 года.
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