Рада может в четверг провести внеочередное заседание

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко не исключает, что в четверг, 18 ноября, может состояться внеочередное пленарное заседание по финансовым вопросам.

«Нас может ожидать внеочередное заседание в четверг по финансовым вопросам», — сказал он на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.