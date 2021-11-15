НБУ снова проверяет банк «Конкорд» Елены Соседки на предмет отмывания «грязных денег» и других нарушений, - СМИ

Национальный банк Украины (НБУ) проводит внеплановую выездную проверку АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank), основной бенефициар которого Елена Соседка и ее сестра Юлия Соседка.
Как сообщает российское издание «Лента.ру», опубликовав приказ НБУ «О внесении изменений и продлении срока проведения внеплановой выездной проверки АО «АКБ «Конкорд».
«Продлить срок проведения внеплановой выездной проверки «Акционерный коммерческий банк «Конкорд», до 03 декабря 2021 года (включительно)», — говорится в приказе, подписанным заместителем главы регулятора Ярославом Матузкой.
Стоит отметить, что в предыдущие годы, НБУ регулярно штрафовал АО «АКБ «Конкорд» за «грязные деньги». Так в 2018 году банк был оштрафован на 1,55 млн грн и законность этого штрафа признал в суде. А в 2019 году банк был оштрафован НБУ на 1,2 млн грн и также признал законность этого штрафа в суде.
Несмотря на это, Елена Соседка считает, что на банк оказывается информационная атака.
«Нас продолжают пытаться атаковать. Я снова получаю запросы от журналистов из России, — написала она на своей странице в Facebook. — Я не могу комментировать чушь и ерунду, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. (…) Сейчас же коротко отвечу: нас по-прежнему шантажируют и продолжают вымогать деньги. На нас по-прежнему осуществляются информационные и DoS-атаки».
Российские СМИ опубликовали материал, в котором рассказали, что в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», выходящей в прайм-тайм на телеканале «Россия 1», 10 ноября был показан сюжет, согласно которому, так называемые тюремные кол-центры, осуществляющие массовое мошенничество в отношении россиян, расположены Днепре.
Также издание публикует данные независимой крупнейшей аналитической платформы из США Similar Web, из которой ясно, что фактически банк «Конкорд» обслуживает почти все криптопотоки, а крупнейшими клиентами банка являются такие криптобиржи, как Binance, Cryprokick и другие, и несколько откровенно криминальных с точки зрения финансового права криптообменников: baksman.org и прочие. Не обошлось, конечно, и без казино — Catcasino.
На запрос журналистов: каким образом предполагаемый шантаж вообще может быть даже логически связан с данными Similar Web. И главное — причины повторной проверки Национального банка Украины Елена объяснений не предоставила.
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