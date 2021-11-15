Войти
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство
официально
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
дружба народов
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

НБУ снова проверяет банк «Конкорд» Елены Соседки на предмет отмывания «грязных денег» и других нарушений, - СМИ

522

Национальный банк Украины (НБУ) проводит внеплановую выездную проверку АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank), основной бенефициар которого Елена Соседка и ее сестра Юлия Соседка.

Как сообщает российское издание «Лента.ру», опубликовав  приказ НБУ «О внесении изменений и продлении срока проведения внеплановой выездной проверки АО «АКБ «Конкорд».

«Продлить срок проведения внеплановой выездной проверки «Акционерный коммерческий банк «Конкорд», до 03 декабря 2021 года (включительно)», — говорится в приказе, подписанным заместителем главы регулятора Ярославом Матузкой.

Стоит отметить, что в предыдущие годы, НБУ регулярно штрафовал АО «АКБ «Конкорд» за «грязные деньги». Так в 2018 году банк был оштрафован на 1,55 млн грн и законность этого штрафа признал в суде. А в 2019 году банк был оштрафован НБУ на 1,2 млн грн и также признал законность этого штрафа в суде.

Несмотря на это, Елена Соседка считает, что на банк оказывается информационная атака.

«Нас продолжают пытаться атаковать. Я снова получаю запросы от журналистов из России, — написала она на своей странице в Facebook. — Я не могу комментировать чушь и ерунду, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. (…) Сейчас же коротко отвечу: нас по-прежнему шантажируют и продолжают вымогать деньги. На нас по-прежнему осуществляются информационные и DoS-атаки».

Российские СМИ опубликовали материал, в котором рассказали, что в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», выходящей в прайм-тайм на телеканале «Россия 1», 10 ноября был показан сюжет, согласно которому, так называемые тюремные кол-центры, осуществляющие массовое мошенничество в отношении россиян, расположены Днепре.

Читайте также: Отстранение от работы невакцинированных от COVID-19 и проверку сертификатов обжалуют в суде

Также издание публикует данные независимой крупнейшей аналитической платформы из США Similar Web, из которой ясно, что фактически банк «Конкорд» обслуживает почти все криптопотоки, а крупнейшими клиентами банка являются такие криптобиржи, как Binance, Cryprokick и другие, и несколько откровенно криминальных с точки зрения финансового права криптообменников: baksman.org и прочие. Не обошлось, конечно, и без казино — Catcasino.

На запрос журналистов: каким образом предполагаемый шантаж вообще может быть даже логически связан с данными Similar Web. И главное — причины повторной проверки Национального банка Украины Елена объяснений не предоставила.

Россия, НБУ, Конкорд
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 ноября 2021
Воскресенье, 14 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016