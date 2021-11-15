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Зарубежные СМИ продолжают писать про незаконные обвинения против Медведчука, сфабрикованные украинскими спецслужбами

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Зарубежные СМИ продолжают писать про незаконные обвинения против Медведчука, сфабрикованные украинскими спецслужбами

Зарубежные средства массовой информации продолжают внимательно следить за судебными заседаниями по уже двум уголовным производствам, обвиняемым по которым проходит народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает 112.ua.

Так популярное англоязычное интернет-издание Teller Report пишет, что, по словам украинского оппозиционного политика, все обвинения против него были сфабрикованы Службой безопасности Украины, и он характеризует их как незаконное уголовное преследование.

«Рассмотренное сегодня уголовное дело является результатом подделки документов Службой безопасности Украины. Придет время, когда будет дана юридическая, и не только юридическая оценка», — цитирует Teller Report лидера ОПЗЖ.

Еще один европейский интернет-ресурс Remo News отмечает в публикации, что Виктор Медведчук уже более полугода находится под домашним арестом. И, несмотря на то, что по одному из открытых против него производств политику была изменена мера пресечения на личное обязательство, по второму производству домашний арест остался в силе.

«Домашний арест народного депутата Виктора Медведчука закончился, но мера пресечения остается. Причина — истек предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве, поэтому его дальнейшее продление является невозможным. Однако против него открыто еще одно производство, по которому у него есть еще одна мера пресечения. Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом уже более полугода», — подчеркивает интернет-издание.

Издание напоминает, что народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

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На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре — последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.

Виктор Медведчук
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