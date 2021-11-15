Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Оно касается уточнения данных фигурантов санкционных списков.

Об этом сообщает сайт президента.

В частности, уточнены данные гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, санкции против которой ввели ранее. Что касается нее, то в документ внесли данные о том, что у Натальи Лавренюк якобы есть российский паспорт на имя Светланы Жучковской.

Кроме того, в части названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний ООО «Орошаемое», ОАО «Балабинское», АО «Албашский элеватор» и АО «Билоглинский элеватор».

Напомним, гражданская жена Козака попала в санкционный список еще в феврале 2020 года вместе с Оксаной Марченко — женой нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.