Максимилиан Кра: Репрессивный режим Зеленского, который преследует лидера оппозиции Медведчука, финансируют в ЕС и США

В Украине действует репрессивный и коррумпированный режим, цель которого – избавиться от инакомыслящих и оппозиции, именно поэтому власть закрывает независимые телеканалы, а председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уже полгода находится под домашним арестом по надуманным обвинениям. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Европарламента Максимилиан Кра.

Политик подчеркнул, что нынешняя политика украинской власти является основным препятствием на пути налаживания отношений с РФ.

«Украина – прекрасная страна, попавшая в руки разбойников. В настоящее время это главное препятствие на пути к нормализации отношений с Россией. Вместе с коллегами Петром Быстронем и Ули Зингером из Бундестага и Баварского государственного парламента мы получили некоторую информацию: в качестве наблюдателя за выборами в Харькове, на оппозиционном телеканале, которому угрожали, и, наконец, во время визита солидарности к самому известному политзаключенному в стране, лидеру оппозиции Медведчуку, который находится под домашним арестом. ЕС и США финансируют репрессивный, коррумпированный режим и его войну. Нужна новая политика в отношении Украины!» – констатировал Максимилиан Кра.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.