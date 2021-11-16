Уровень госпитализаций превышен в Киеве и 22 областях

На 16 ноября в красной зоне эпидопасности находятся столица и 17 областей.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, к красной зоне эпидемической опасности отнесены Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.
В желтой зоне эпидопасности находятся Кировоградская и Тернопольская области. Остальные регионы — в оранжевой.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 759 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень заболеваемости — 649 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской — 1062, Николаевской — 1064, Полтавской областях — 1016.
Уровень госпитализаций по стране составляет 76,9, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень госпитализаций составляет 80,5 на 100 тысяч населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 22 регионах.
Загруженность коек с кислородом по стране, которая определена на уровне 65%, составляет 64,5%. В Киеве — 72,8%. Этот показатель также превышен в 9 регионах.
Напомним, за все время пандемии в Украине заболело — 3 244 749 человек; выздоровели — 2 664 373 человека; летальных исходов — 77 985. За сутки 15 ноября в Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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