Цены на газ в Европе снова превысили 1000 долларов за тысячу кубов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах вторника впервые с 27 октября достигла 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Цена ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 983 доллара, а последний час — держится на уровне, близком к 1000 долларов, и достигала максимума в 1001,9 доллара за тысячу кубометров, что на 6,3% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

При этом по сравнению с пятницей эта цена в понедельник выросла более чем на 5%. Повлиять на это могли результаты месячных аукционов: «Газпром» накануне не забронировал на декабрь мощности газопровода «Ямал — Европа» и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны «Газпрома» и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.