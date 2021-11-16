Ренат Кузьмин: По мнению европейских юристов, уголовное преследование Виктора Медведчука в Украине противоречит стандартам правосудия ЕС

Европейские юристы констатируют, что преследование украинской властью председателя политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — это атака на европейские ценности и европейские устремления Украины. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в программе «По сути» с Денисом Жарких.

Парламентарий подчеркнул, что, по мнению европейских юристов, действия власти под руководством Президента Владимира Зеленского, направленные против Виктора Медведчука, недопустимы для государства, подписавшего Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Европейские юристы, находясь там у себя, в далекой для нас Европе, видят этот произвол, происходящий в Украине. В Украине ‒ стране, которая подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и декларирует европейские ценности и стремление в ЕС. Так вот, европейские юристы констатируют: атака украинской власти на Медведчука ‒ это атака не на конкретного Виктора Владимировича Медведчука, это атака на европейские ценности и европейские устремления Украины. Это первое», — сказал Ренат Кузьмин.

Есть и второе: уголовное преследование Виктора Медведчука ‒ это явно политически мотивированные репрессии против лидера оппозиции, отметил нардеп.

«И третье. Действия власти, направленные на привлечение Медведчука к уголовной ответственности, явно, очевидно противоречат европейским стандартам правосудия. Именно это будут изучать европейские эксперты и адвокаты. И к команде адвокатов украинских присоединяются адвокаты немецкие, британские, французские. И именно эти три позиции они будут изучать», — констатировал Ренат Кузьмин.