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Беларусь пока не хочет размешать дополнительные базы РФ

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Беларусь пока не хочет размешать дополнительные базы РФ

Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Беларуси, несмотря на активизацию НАТО на западной границе. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera, фрагмент которого опубликован во вторник пресс-службой ведомства.

«А зачем базы РФ нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы — они не нужны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Минобороны, Беларусь вместе с Россией выработали другой механизм взаимодействия. «Мы готовим свои вооруженные силы в рамках центров, учебно-боевых центров, где организовано совместное дежурство. Мы изучаем технику, новую технику, изучаем опыт, где-то делимся своим опытом. ...Если понадобится, то, как сказал президент, тут будет хоть вся российская армия. Потому что мы не хотим войны, каких-то проблем, но и за свою землю мы будем стоять намертво и никому не позволим нам диктовать или разговаривать с позиции силы с нами. Мы гордый небольшой белорусский народ», — подчеркнул он.

Хренин сообщил, что белорусская сторона хотела бы иметь свои дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», но, при необходимости, несколько российских дивизионов прибудут в Беларусь.

«У нас есть региональная группировка войск, в состав которой входит этот ракетный комплекс. Если понадобится и будет необходимо, прибудут на нашу территорию выполнять задачи», — сказал министр.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября заявил, что хотел бы получить от России несколько дивизионов ракетных комплексов «Искандер» и разместить их на западном и южном направлениях страны, с этой целью он обратился к российскому коллеге Владимиру Путину.

Россия, Беларусь
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