Зеленский провел встречу с госсекретарем по обороне Британии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом, во время которой стороны обсудили усиление двустороннего сотрудничества между Лондоном и Киевом.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленский поблагодарил Бена Уоллеса за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности украинского государства в его международно признанных границах со стороны Великобритании, а также приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения по официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота.
«Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы», — подчеркнул президент.
Он также рассказал британскому госсекретарю о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.
«Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что глава государства подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов с целью обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.
«Президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности», — подчеркивают в Офисе президента.
Там добавляют, что отдельно президент Украины отметил недавние заявления премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка нашего государства в контексте противодействия реализации проекта «Северный поток — 2».
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