Еврокомиссар обсудила в Украине сертификацию «Северного потока — 2»

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко приостановку сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», говорится в ее Twitter.

«Очень важная встреча с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Очевидно, что ЕС продолжает поддерживать Украину касательно энергетической безопасности. ... Также обсудили последнюю (информацию — ред.), касающуюся сертификации „Северного потока — 2“ и нашего сотрудничества», — написала она.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.