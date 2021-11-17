В Украине за минувшие сутки 769 смертей от COVID-19

По состоянию на 17 ноября в стране 18 668 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 4 468 человек, выздоровели — 20 211 человек, летальных случаев — 769.

Днем ранее, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 263 417 человек, выздоровели — 2 684 584 человека, летальных случаев — 78 754.

За прошедшие сутки 294 855 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы — 180 826 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу — 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 068 241 человек. Всего сделано 21 513 820 прививок.