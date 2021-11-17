Девелопер Самусев дал замглавы ОП Тимошенко скидку на особняк в обмен на встречу с главой МВД Монастырским, - СМИ

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко получил многомилионную скидку на особняк в обмен на знакомство скандального девелопера Сергея Самусева с новым министром внутренних дел Денисом Монастырским.
Об этом сообщает портал delo.ua со ссылкой на источник в Офисе президента.
Так, 2 января 2021 года Тимошенко сделал жене Алене новогодний подарок — оформил на нее на 354 кв. м и 27 соток земли в коттеджном городке «Альпийка» в селе Подгорцы под Киевом. Когда о дорогой покупке узнали журналисты, Тимошенко объяснил, что потратил на дом 5 млн грн.
Коттеджный городок «Альпийка» построила компания Сергея Самусева «Золотые ворота». На популярном маркетплейсе минимальная цена коттеджа стартует от 13 млн грн.
По данным источника в ОП, Самусев продал Тимошенко резиденцию вдвое дешевле в обмен на добрые взаимоотношения и содействие в решении бизнес-вопросов в будущем. Уже летом 2021 года скандальный девелопер воспользовался новыми связями и попросил Тимошенко устроить для него встречу с главой МВД Монастырским.
Начиная с сентября 2021 года Самусев активно размещает на своей странице в Facebook посты, восхваляющие инициативы министра Монастырского, а также принимает участие в его встречах с представителями бизнеса.
Как известно, Сергей Самусев является близким соратником Виктора Медведчука, часть его компаний продолжает работать в оккупированном Крыму, он неоднократно был фигурантом коррупционных скандалов. Даже беглого знакомства с биографией Самусева достаточно для включения его в санкционный список СНБО.
Возможно именно для того, чтобы избежать подобного сценария сегодня Самусев укрепляет связи с руководством Офиса президента и МВД, отмечает издание.
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