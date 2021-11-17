Газ по 175 долларов, о котором договорился Медведчук, мог бы спасти нашу страну, - Вадим Рабинович

Газ по 175 долларов, о котором договорился глава Политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, мог бы спасти Украину. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире программы «Хард з Влащенко» на телеканале «Украина 24».
«В любой войне, в любом конфликте моральный долг любого нормального человека, а тем более политика, если она порядочная, Искать мир. Помните фильм » если дорога не ведет к храму, зачем эта дорога?". Если дорога не ведет к миру все что ты лялякаешь ходишь, поэтому еще раз говорю, я буду поддерживать отношения с РФ, на сколько они там меня могут принимать, Я же не сильно большая фигура для них«, — сказал нардеп.
Он добавил, что газ по 175 долларов, о котором договорился Медведчук, спас бы Украину.
«Я считаю, что Медведчук делает правильную серьезную работу, и газ по 175 стоит всех дешевых обвинений против него, потому что это спасло бы нашу страну. Но у них комплекс неполноценности по отношению к нему, поэтому он сидит по надуманному делу. И по каждому из нас, кто ездил в Москву, открыли уголовное дело», — подчеркнул политик.
Напомним, что ранее глава Политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук договорился с Россией о цене на газ в 175 долларов за тысячу кубометров. Однако вместо этого, украинская власть будет вынуждена покупать газ в Европе по 900 или даже 1000 долларов.
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