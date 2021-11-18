В Украине за сутки 752 умерших от коронавируса

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 20 591 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 19 633 человека, 752 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 ноября в Украине: зафиксировано 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 478, медработников — 377); 297 832 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы — 189 078 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 907 человек; летальных исходов — 752; выздоровело — 19 633 человек.», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 284 008 человек; выздоровело — 2 704 217 человек; летальных исходов — 79 506.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу — 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.