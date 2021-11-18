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Медведчук под преследованием, а власть хочет покупать уголь из ОРДЛО? Тогда надо Медведчука отпускать, - эксперт

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Медведчук под преследованием, а власть хочет покупать уголь из ОРДЛО? Тогда надо Медведчука отпускать, - эксперт

На фоне того, что украинская промышленность фактически деградирует, а правительство продолжает вести жесткую антироссийскую политику, выяснилось, что, скорее всего, Украину в самое ближайшее время ждут веерные отключения, как в конце 90-х. Об этом заявил украино-российский политолог Василий Вакаров.

«К сожалению, промышленность Украины фактически деградирует, у нас очень мало предприятий, которые работают успешно, продукция которых реализуется. Я говорю о чёрной металлургии, сельском хозяйстве и так далее. На сегодняшний день у нас мало производств и поэтому мы меньше потребляем, в том числе, и газа. Если сравнить сегодняшнюю ситуацию и ситуацию десятилетней давности, то очевидно, что мы потеряли ту нашу промышленность, которую можно было назвать сильной. Конечно, в тех условиях нам нужно было больше и газа, и электроэнергии. Сейчас нам уже не нужны такие объёмы. Наша промышленность, извините, угроблена», — заявил эксперт.

Плохая ситуация, по его мнению, и с подготовкой страны к зиме.

«В этом году мы плохо подготовились к отопительному сезону. У нас две трети государственных тепловых электростанций стоят из-за того, что нет сырья. Более-менее оснащены предприятия группы Рината Ахметова, он закупает уголь в Южной Африке. Возможно, что какая-то часть угля, которую потребляют его предприятия, приезжает из Ростова-на-Дону при помощи серых схем. Плохая ситуация в тепловой генерации замещается на сегодняшний момент атомной энергией, но там тоже есть проблемы. Ряд блоков становится на ремонт. Анна, наверняка вы знаете о том, что Украину этой зимой ждут веерные отключения. Во всяком случае, именно такие слухи у нас активно ходят, впрочем, это уже даже и не слухи.Правительство говорит официально, что население должно быть готово к веерным отключениям. Пока что зима у нас теплая, точнее осень, но в феврале и в марте вполне вероятно, что у нас действительно будут веерные отключения», — отметил он

«Я помню, это был то ли 1997, то ли 1998 год, когда в Украине уже были веерные отключения. Конечно, это было давно, но я отчётливо помню ту ситуацию конца 90-х, когда правительство не подготовилось к зиме. И я лично, и вся семья спали тогда в спортивных костюмах, в одеяла кутались, грелись, как могли. Ну, пережили, ничего с нами не произошло. Думаю, что наши власти считают, что народ мужественный, в тот раз пережил и сейчас переживёт», — полагает эксперт.

В то же время он расскритиковал жесткое заявление Сергеея Запорожского в эфире российского телевидения, который сказал, что украинское правительство ни за что не поступится своей гордостью, лучше пусть люди мерзнут, чем идти на поклон к России. Что мерзнуть будет именно народ, а не политические элиты Украины. И что, возможно, Украине стоило бы хотя бы ради своего народа ввести восточный вектор в политику.

«Во-первых, по поводу Куценко, которого все знают под фамилией Запорожский. Он гражданин России, он не является гражданином Украины. У него есть определённые дела в Украине, он туда приезжает и делает их. Он бизнесмен. Второе — ни один политолог, ни один политический эксперт не знает в Украине кто такой Куценко. Нет такого ни политика, ни политолога. Этого парня покупают и бьют потом как грушу. Он работает за деньги. Недавно его ваш донецкий парень выгнал из программы, я говорю о Руслане Осташко. И что дальше? А дальше его вернули, видимо, сверху позвонили. Куценко — фрик, говорит только крайние вещи.... Теперь, что касается самой ситуации, я категорически против такой позиции. В Украине всё не так однозначно, если мы говорим об электроэнергии и вообще об энергетической сфере. Надо помнить, что в Украине есть кланы. К примеру, клан Ахметова борется с кланом Коломойского. Коломойский берёт себе в управление Центрэнерго и бодается с Ахметовым. А по сути же есть энергорынок, он действительно создан, все деньги от производства ветряной электроэнергии, тепловой электроэнергии, атомной и так далее идут на оптовый рынок. Кто главный на этих деньгах, на этих денежных потоках, тот и руководит процессом. На сегодняшний день бодаются офис президента Зеленского с группой Ахметова. Власть обвиняет Ахметова, что он сорвал отопительный сезон, а Ахметов обвиняет Зеленского. Конечно, это нутрянка, но она имеет значение», — полагает эксперт.

Он считает, что в сложившейся ситуации был бы правильно поднять вопрос о покупке угля у «республик» Донбасса, но не уверен, что это возможно.

«Я как человек за то, чтобы мы покупали уголь у Донецка и Луганска. Мы же продаём в Луганск воду. Мы продаём вам воду и получаем за неё деньги. Так почему же мы не можем купить электроэнергию? А всё просто: потому что это будет зрада. Вот такая у нас, к сожалению, двойственная или даже тройственная и абсолютно аморальна политика, где мы с одной стороны можем продавать воду, потому что вода идет через Луганск-Донецк на Мариуполь, а с другой стороны не можем покупать уголь. А с третьей стороны мы покупаем этот же уголь, но по серым схемам: через Турцию, через Польшу. И наконец, четвёртое: власть не пойдёт на попятную, у нас идёт процесс, очень серьёзный и громкий процесс в Украине. Процесс этот естественно политизирован. Я имею в виду преследование Медведчука. Закрыли телеканалы. И что же предъявляют Медведчуку? Ему предъявляют измену родине за то, что он в 2014-2015 годах организовал или соучаствовал, или наладил механизм поставки угля из Донецка и Луганска в Киев. То есть тогда это было законно, он это сделал, а теперь власть вменяет ему измену родине. Это как получается? Медведчук сейчас под преследованием, а мы начнём покупать уголь? Тогда надо Медведчука отпускать, но ведь Медведчук — это очень сильная политическая фигура и соответственно на следующий день после того, как его отпустят, он будет представлять угрозу лично президенту Зеленскому. Вот такая каша. И выходит, что там олигархи между собою бьются, тут Зеленский с Медведчуком выясняют отношения, а народ бедствует. К моему огромному сожалению, Украина не может проводить честную политику по отношению к своему народу. Я уверен, если бы правительство обратилось к народу и предложило на выбор „тепло, связанное с углём из Луганска“, или „холод“, то девяносто процентов людей поддержали бы первый вариант. Но мы не можем это сделать, потому что у нас антироссийская политика. Мы против России и естественно против республик. Мы стали в какой-то мере заложниками той политики, которую мы ведём», — отметил политолог.

Сейчас в мире наблюдается тренд перехода от угля и нефти к возобновляемым источникам энергии. Такой тренд, по мнению Вакарова, не станет панацеей для экономики Украины по причине отсуствия денег на внедрение инноваций.

«Недавно президент Франции объявил о том, что раньше Франция закрывала проекты, связанные с атомной энергетикой. А сейчас они восстанавливают эти проекты, сейчас Франция будет строить атомные блоки, атомная энергетика во Франции будет расширяться. Что это значит? Французы действуют под влиянием своих интересов, им нужна энергия и они её планируют добывать таким образом. Они хотят независимости. Франция выходит из своих интересов. Китай, подписавший программу, тем не менее, развивается, исходя из интересов своей экономики, китайцы уголь покупают, в том числе и у России. Слова словами, а дела говорят о том, что у каждого государства есть свои национальные интересы. Безусловно, у нас есть атомная энергия, у нас есть атомные станции. Украине найти альтернативную энергетику и развиваться в этом направлении сам Бог велел, поскольку у нас собственного газа нет. Конечно, нам нужны современные технологии и способы добычи энергии, которые мы могли бы применять у себя и пользоваться этой энергией. Но для этого нужны деньги. Нам нужны инвестиции, но вместо этого мы получили кредит на строительство ВМФ, у нас неплохие отношения с МВФ, но нам никто не даёт деньги на энергетику, на разработку новых способов. Нам дают деньги только на войну. К сожалению, в Украине сейчас нет инвестиций, которые бы шли именно в эту сферу и вряд ли в ближайшем будущем они появятся», — отметил он.

Виктор Медведчук, уголь, Василий Вакаров
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