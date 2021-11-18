МВФ рассмотрит выделение транша Украине 22 ноября

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс подтвердил намерение совета директоров рассмотреть второй транш stand-by для Украины 22 ноября.
«Я могу подтвердить, что обсуждение совета директоров относительно Украины состоится в ближайший понедельник, 22 ноября», — сказал Райс в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне в четверг.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование — приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
МВФ 18 октября сообщил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы, что «открывало путь для первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)», отмечалось в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.
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