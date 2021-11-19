По всей стране сегодня дожди, местами мокрый снег

В Украине в пятницу, 19 ноября, ожидается дождь и мокрый снег, дневная температура будет составлять от 0° до 8° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«19 ноября облачно с прояснениями. Ветер в Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В западных областях синоптики прогнозируют умеренный дождь, температура 5-10 тепла; в Карпатах мокрый снег, днем будет около 0°.

На остальной территории днем умеренный дождь; температура днем будет составлять 3-8° тепла, в восточных областях прогнозируют 0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области днем ожидается умеренный дождь. Температура в столице днем 5-7° тепла, по области 3-8° выше нуля.