По всей стране сегодня дожди, местами мокрый снег

В Украине в пятницу, 19 ноября, ожидается дождь и мокрый снег, дневная температура будет составлять от 0° до 8° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«19 ноября облачно с прояснениями. Ветер в Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В западных областях синоптики прогнозируют умеренный дождь, температура 5-10 тепла; в Карпатах мокрый снег, днем будет около 0°.
На остальной территории днем умеренный дождь; температура днем будет составлять 3-8° тепла, в восточных областях прогнозируют 0-5° тепла.
В Киеве и Киевской области днем ожидается умеренный дождь. Температура в столице днем 5-7° тепла, по области 3-8° выше нуля.
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