Войти
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
позиция
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине
инициатива
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине
Разумков подтвердил, что будет создавать партию
заявление
Разумков подтвердил, что будет создавать партию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Чтобы завершить конфликт на Донбассе, Украине нужен президент Медведчук, - блогер

470
Чтобы завершить конфликт на Донбассе, Украине нужен президент Медведчук, - блогер

До выборов Владимир Зеленский обещал завершить конфликт на Донбассе. 2,5 года Зеленский на посту, но ни малейших подвижек в этом вопросе нет. И не предвидится, поскольку президент занял в отношении Донбасса деструктивную и недоговороспособную позицию. Минский процесс заморожен, обменов нет, торговых контактов между Украиной и ОРДЛО нет, Киев своими действиями блокирует какую-либо возможность возвращения Украины на Донбасс, а Донбасса в Украину, как говорит лидер оппозиции Виктор Медведчук. У него, к слову, как раз есть мирный план, который одобрен всеми участниками переговорного процесса. Кроме, конечно же, официального Киева. Зеленский, зная, что план Медведчука сработает и положит конец военным действиям на Донбассе, упорно игнорирует его, а самого Медведчука за его политическую активность и твердую позицию по сфабрикованным делам отправили под домашний арест.

Об это пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«Зеленский обещал уйти, если не закончит конфликт. Не ушел. И выполнять обещания не намерен. Мнение кучки праворадикалов для него важнее мнения 40 миллионов украинцев, выступающих за окончание войны. Но что делает Зеленский? Лидер «правосеков» Ярош становится советником главнокомандующего Вооруженными силами и призывает мобилизовать все силы. Провокатор Арестович в должности советника главы ОП Ермака нагнетает истерию, заявляя, что нам не избежать войны с РФ. А секретарь СНБО Данилов рассказывает, как украинская армия может зачистить Донбасс. Если Зеленский думает, что это хоть на миллиметр приблизит окончание конфликта, он ошибается. Вся эта агрессивная политика только углубляет раскол между Украиной, ОРДЛО и Россией. К тому же становится заметно, что от этой тупиковой риторики Киева устала и Европа, которая критикует, к примеру, применение Украиной «Байрактаров», — отмечает он.

По мнению публициста, при Зеленском не будет никакого мира на Донбассе.

«Ни он, ни его кураторы не заинтересованы в этом. Зеленскому настолько безразлична эта тема, что он заблокировал передачу четырех удерживаемых в ОРДЛО украинок. Только потому, что передать их согласились через Медведчука. И эти женщины продолжают сидеть в тюрьмах. А Зеленский, как ни в чем не бывало, записывает пафосные ролики с угрозами ОРДЛО и далее применять авиацию.

Если украинцы хотят, — а они хотят, как показывают соцопросы, мира на Донбассе, — с Зеленским нам нужно прощаться как можно быстрее. Я вижу только одну кандидатуру, которая на самой высокой должности способна в краткие сроки завершить конфликт и принести мир в Украину, — это Виктор Медведчук. Эта уверенность основана на том, что с политикой и взглядами Медведчука, несмотря на то, что они направлены на отстаивание интересов Украины, соглашаются как в Москве, так и в „ЛДНР“. Потому что это политика взаимовыгодного компромисса. От мира на Донбассе выиграют все. Не будут гибнуть люди, экономика не будет нести это бремя войны, что отразится позитивно на благосостоянии украинцев. А главное — временно неподконтрольные территории вернутся в состав Украины. Это наша земля, и разбрасываться ею, как это делает Зеленский, — преступление.

В пользу Медведчука говорят его дела. Полторы тысячи освобожденных в рамках обменов, готовый мирный план, экономические договоренности с Россией, которые позволят экономике снова дышать свободно. Сейчас мы покупаем газ по 1000 долларов, а могли бы по 175, если бы власть слушала Медведчука.

Потому следующим президентом должен стать Медведчук. Потому что из потенциальных кандидатов ни один не сможет добиться мира. Ни один. Это совершенно понятно уже сегодня. А это главная задача для Украины — добиться мира. Поэтому Украине в сложившихся обстоятельствах нужен именно Медведчук. Судя по социологии, понимающих это украинцев становится все больше и больше», — отмечает Кирилл Киквидзе.

Виктор Медведчук, Донбасс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 ноября 2021
Четверг, 18 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016