До выборов Владимир Зеленский обещал завершить конфликт на Донбассе. 2,5 года Зеленский на посту, но ни малейших подвижек в этом вопросе нет. И не предвидится, поскольку президент занял в отношении Донбасса деструктивную и недоговороспособную позицию. Минский процесс заморожен, обменов нет, торговых контактов между Украиной и ОРДЛО нет, Киев своими действиями блокирует какую-либо возможность возвращения Украины на Донбасс, а Донбасса в Украину, как говорит лидер оппозиции Виктор Медведчук. У него, к слову, как раз есть мирный план, который одобрен всеми участниками переговорного процесса. Кроме, конечно же, официального Киева. Зеленский, зная, что план Медведчука сработает и положит конец военным действиям на Донбассе, упорно игнорирует его, а самого Медведчука за его политическую активность и твердую позицию по сфабрикованным делам отправили под домашний арест.

Об это пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«Зеленский обещал уйти, если не закончит конфликт. Не ушел. И выполнять обещания не намерен. Мнение кучки праворадикалов для него важнее мнения 40 миллионов украинцев, выступающих за окончание войны. Но что делает Зеленский? Лидер «правосеков» Ярош становится советником главнокомандующего Вооруженными силами и призывает мобилизовать все силы. Провокатор Арестович в должности советника главы ОП Ермака нагнетает истерию, заявляя, что нам не избежать войны с РФ. А секретарь СНБО Данилов рассказывает, как украинская армия может зачистить Донбасс. Если Зеленский думает, что это хоть на миллиметр приблизит окончание конфликта, он ошибается. Вся эта агрессивная политика только углубляет раскол между Украиной, ОРДЛО и Россией. К тому же становится заметно, что от этой тупиковой риторики Киева устала и Европа, которая критикует, к примеру, применение Украиной «Байрактаров», — отмечает он.

По мнению публициста, при Зеленском не будет никакого мира на Донбассе.

«Ни он, ни его кураторы не заинтересованы в этом. Зеленскому настолько безразлична эта тема, что он заблокировал передачу четырех удерживаемых в ОРДЛО украинок. Только потому, что передать их согласились через Медведчука. И эти женщины продолжают сидеть в тюрьмах. А Зеленский, как ни в чем не бывало, записывает пафосные ролики с угрозами ОРДЛО и далее применять авиацию.

Если украинцы хотят, — а они хотят, как показывают соцопросы, мира на Донбассе, — с Зеленским нам нужно прощаться как можно быстрее. Я вижу только одну кандидатуру, которая на самой высокой должности способна в краткие сроки завершить конфликт и принести мир в Украину, — это Виктор Медведчук. Эта уверенность основана на том, что с политикой и взглядами Медведчука, несмотря на то, что они направлены на отстаивание интересов Украины, соглашаются как в Москве, так и в „ЛДНР“. Потому что это политика взаимовыгодного компромисса. От мира на Донбассе выиграют все. Не будут гибнуть люди, экономика не будет нести это бремя войны, что отразится позитивно на благосостоянии украинцев. А главное — временно неподконтрольные территории вернутся в состав Украины. Это наша земля, и разбрасываться ею, как это делает Зеленский, — преступление.

В пользу Медведчука говорят его дела. Полторы тысячи освобожденных в рамках обменов, готовый мирный план, экономические договоренности с Россией, которые позволят экономике снова дышать свободно. Сейчас мы покупаем газ по 1000 долларов, а могли бы по 175, если бы власть слушала Медведчука.

Потому следующим президентом должен стать Медведчук. Потому что из потенциальных кандидатов ни один не сможет добиться мира. Ни один. Это совершенно понятно уже сегодня. А это главная задача для Украины — добиться мира. Поэтому Украине в сложившихся обстоятельствах нужен именно Медведчук. Судя по социологии, понимающих это украинцев становится все больше и больше», — отмечает Кирилл Киквидзе.